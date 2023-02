Streit um neue Autobahnen Den FDP-Sandkastenstreit kann sich dieses Land nicht leisten

Dafür gibt es freilich nicht einen einzigen Beleg. Im Gegenteil: Die Verkehrswissenschaft weiß seit Jahrzehnten, dass neue Straßen immer zu mehr Autoverkehr führen. „Just one more lane will fix it“, eine Spur mehr wird den Stau auflösen, dieses Credo der US-Verkehrspolitik aus den 1950ern ist dort krachend gescheitert und wird in den USA inzwischen nur noch spöttisch als klassische Fehleinschätzung zitiert. Bereits 1962 wies der US-Ökonom Anthony Downs das „Grundgesetz des Autobahnstaus“ nach: Egal wie viele Fahrbahnen angeboten werden, die Nachfrage zu Stoßzeiten fülle ihre maximale Kapazität immer schnell wieder aus. Auch in Europa mangelt es nicht an Belegen: 2014 wurde etwa die Londoner Ringautobahn von sechs auf acht Spuren verbreitert. Im ersten Jahr kamen die Autos in London noch etwas schneller voran. Nach drei Jahren war der Verkehr aber schon um 23 Prozent gegenüber 2014 gewachsen und das Staulevel wieder auf altem Niveau.