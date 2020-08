Streit um Parteiausschluss AfD-Spitze geht gegen Gerichtsurteil zu Kalbitz in Berufung

Anwalt Steinhöfel sagte dem „Spiegel“, man habe das Rechtsmittel zunächst nur eingelegt, um die Frist zu wahren, „um sich alle weiteren Optionen in der rechtlichen Auseinandersetzung offenzuhalten“. Das angefochtene Urteil weise „schon im Tatbestand erhebliche Fehler“ auf und sei auch „im Übrigen durchweg rechtsfehlerhaft“. Dem Nachrichtenmagazin zufolge entschied der Bundesvorstand am Montag in einer Telefonschalte über die Berufung.