Streit um Rentenpunkte Wieso Väter bei der Rente weiter schlechter gestellt werden

In harten Zahlen heißt das: Die Rentenversicherung veranschlagt, der oder die Betroffene hätte in dieser Zeit zum deutschen Durchschnittslohn von derzeit 45.358 Euro im Jahr gearbeitet. Für jedes Jahr gibt es dafür einen so genannten Rentenpunkt, der derzeit 37,60 Euro späterer Rente entspricht. Rein rechnerisch können also bis zu 94 Euro monatliche Rente für Geburten vor 1992 und bis zu 112,80 Euro monatliche Rente für Geburten ab 1992 erworben werden.