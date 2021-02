Streit um Sachverständigenrat Wir brauchen keinen Rat der Claqueure

Wenn Geschlechterproporz und ökonomische Stromlinienförmigkeit gekoppelt mit parteipolitischer Nähe die Berufung in den Rat bestimmen, bleibt die wirtschaftspolitische Durchschlagskraft, die den Gutachten einst innewohnte, auf der Strecke. Die Gutachten wandern ungelesen in den Schrank des Kanzleramts. Die „Laus im Pelz“ der Regierung (Konrad Adenauer), das ordnungspolitische Gewissen der Nation, kann der Rat so jedenfalls nicht mehr sein. Das schmälert den Anreiz für Ökonomen, einen Ruf in den Rat anzunehmen. Nicht ohne Grund hatte Ludwig Erhard, auf dessen Initiative der Sachverständigenrat ins Leben gerufen wurde, vorgesehen, dass nicht die Politiker, sondern die Mitglieder des Rats selbst ihre Nachfolger auswählen. Erhard ahnte, dass andernfalls die Politisierung der ökonomischen Beratung nicht aufzuhalten ist.