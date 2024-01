Streit um Solarindustrie in Deutschland : „Es wäre fatal, wenn Chinas Plan aufgeht, den Markt mit billigen Modulen zu zerstören“

Auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo Meyer Burger neben dem Werk in Freiberg auch einen Forschungsstandort in Hohenstein-Ernstthal und eine Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) betreibt, hat das Schweizer Unternehmen bereits Subventionen von jährlich rund 10 Millionen Euro bekommen. Die Investitionen, die mit diesen Steuergeldern finanziert wurde, sind für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Investitionszeitraum zweckgebunden und sollen dazu dienen, dass „dauerhaft“ Arbeitsplätze gesichert werden, heißt es im Geschäftsbericht 2022. Was aber passiert, wenn das Werk in Sachsen wie angedroht geschlossen wird und die Arbeitsplätze weg sind? Müssten dann auch die Subventionen zurückgezahlt werden mit einem entsprechenden Minus in der Bilanz?