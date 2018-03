Streit um SPD-Parteivorsitz: Diese Frau fordert Andrea Nahles heraus

Simone Lange wurde 1976 im thüringischen Rudolstadt geboren und wuchs auch dort auf. Nach dem Abitur studierte sie an der Verwaltungsschule in Kiel-Altenholz. Bevor sie in die Politik wechselte, war die Mutter von zwei Kindern mehr als zehn Jahre Kriminalbeamtin in der Stadt: Von 1999 bis 2012 arbeitete sie als Kripo-Beamtin in Flensburg, begleitet von kommunalpolitischer Arbeit in der Stadt an der dänischen Grenze.