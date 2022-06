Streit um Spitzensteuersatz Steigen die Steuern, scheitert die Koalition

Ab sofort nehme ich Wetten an, ob die Koalition von SPD, Grünen und FDP noch in diesem Jahr zerbricht – bei niedriger Quote. Denn die Regierungspartner zoffen sich mittlerweile wie die Kesselflicker. Und mit dem Ruf nach Steuererhöhungen für höhere Einkommensbezieher und einer Wiederbelebung der Vermögensteuer setzen Rote und Grüne einen gezielten Blattschuss bei den Liberalen an.