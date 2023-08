Streit um Staatshilfen „Dass Intel in Magdeburg ein Game Changer werden könnte, halte ich für Träumerei“

Mal unabhängig von den aktuellen Fällen: Was spricht aus Sicht der Wirtschaftswissenschaft gegen staatliche Subventionen?

Sie sind in der Regel sehr teuer für die Steuerzahler und es gibt häufig große Streuverluste und Mitnahmeeffekte: Die Politik fördert womöglich Unternehmensaktivitäten, die auch ohne Staatshilfe getätigt worden wären. Zudem können Subventionen zu Fehlallokationen von Kapital führen, wie es in der Ökonomensprache heißt: Kapital fließt in politische gewünschte Bereiche – und nicht dorthin, wo es am effizientesten und gewinnbringendsten wäre. Dadurch können sich Firmen über Wasser halten, die eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und was häufig übersehen wird: Die realwirtschaftlichen Effekte von Subventionen werden zum Teil dadurch konterkariert, dass die Gelder in die Preiskalkulation einfließen. Subventionierte Firmen können es sich leisten, höhere Preise an ihre Zulieferer zu zahlen.