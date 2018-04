Streit um Strafzölle: FDP-Fraktionsvize Theurer fordert wechselseitigen Zollverzicht mit den USA

Wie in der Außenpolitik schwäche es zudem Europa, wenn wichtige Verhandlungen in Handelsfragen doch von Staatschefs geführt würden. „Starke Bilder sind noch keine starke Verhandlungsposition“, betonte der Grünen-Politiker. „Auch in Krisensituation sollte Handelsverhandlungen gemeinsam durch die EU-Kommission geführt werden.“