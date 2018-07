Streit um Strafzölle: Wirtschaft hofft auf deutsch-chinesisches Signal an Trump

Die deutsche Wirtschaft erhofft sich aber auch einen besseren Marktzugang in China. „Wir stehen im Wettbewerb zwischen zwei Systemen: Der chinesische Staatskapitalismus gegen unsere freie Marktwirtschaft“, sagte Lienhard. „Das bereitet immer wieder Probleme, die bei einem solchen Treffen angesprochen werden können.“ Es gebe weiterhin eine Asymmetrie in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. So könnten chinesische Unternehmen beispielsweise in Deutschland frei Unternehmen kaufen, während es umgekehrt gewisse Grenzen gebe.