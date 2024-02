Streit um Taurus und Bodentruppen „Diese Kakophonie nützt nur einem Mann: Wladimir Putin“

Scholz begründet seine Entscheidung gegen Taurus damit, dass „deutsche Soldaten an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein“ dürfen. Sind die Gründe für Sie nachvollziehbar?

Nein, ich habe mit Technikern gesprochen, die sich mit dem Taurus auskennen, und alle sagen, dass es möglich ist, den Taurus in der Ukraine ohne deutsche Beteiligung zu programmieren. Deutschland müsste auch noch nicht einmal Geodaten zur Verfügung stellen, denn mit Verlaub: Wir haben das Jahr 2024, da kann sich jeder so viele Geodaten aus dem Internet holen wie er will und ich gehe davon aus, dass die Ukrainer ihr Staatsgebiet ganz gut kennen.. Damit die Ukrainer den Taurus nutzen können, wäre es also lediglich notwendig, sie an dem System in Deutschland zu schulen. Aber selbst das lehnt der Kanzler ab. Das ist nicht nachvollziehbar.