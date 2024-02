Streit um Taurus und Bodentruppen „In Zukunft würde ich beim Thema Bodentruppen nichts ausschließen“

Kanzler Scholz verweist darauf, dass „deutsche Soldaten an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein dürfen“. Auch eine Ausbildung von ukrainischen Soldaten an dem System in Deutschland schließt er aus, Deutschland dürfte auch nicht indirekt zur Kriegspartei werden. Ist diese Begründung für Sie nachvollziehbar?

Dieses Scheinargument ist an den Haaren herbeigezogen und wurde von Militärexperten widerlegt. Die Ausrede, dass Deutschland durch die Taurus-Lieferung angeblich zur Kriegspartei wird, ist absurd und vorgeschoben. Putin braucht gar keinen Grund, um die Deutschen zum Kriegsgegner zu erklären. Der Kreml fabuliert seit zwei Jahren, dass die Bundesrepublik angegriffen werden muss. Das ist alles Quatsch. Dass dennoch panische Angst in der deutschen Bevölkerung geschürt wird, ist unnötig und unverantwortlich.