Streit um Tübingens Corona-Lockerungen Eine Woche Modellversuch: Wie steht es um das Tübingen-Experiment?

Federle und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, ebenfalls ein Freund steiler Thesen, wiesen die Äußerungen umgehend zurück. Lauterbach kenne „den Unterschied zwischen dem Landkreis Tübingen und der Universitätsstadt Tübingen nicht“, ließen die beiden per Pressemitteilung verbreiten.



„Als Rheinländer sei ihm das verziehen, aber seine These beruht auf den falschen Zahlen“, sagt Federle. Im Landkreis sei die Inzidenz tatsächlich gestiegen, in der Stadt aber liege sie „seit zwei Wochen in einem Korridor zwischen 20 und 30“. Und Palmer ergänzt, dass Tübingen Tests in Schulen „längst auf den Weg gebracht“ hat. Allein in dieser Woche würden dort mehr als 8.000 Tests durchgeführt.