Streit ums Bürgergeld „Kein Bäcker kündigt morgen und hat übermorgen mit dem Bürgergeld mehr in der Tasche“

Auch Alexander Spermann hält diesen Weg für richtig. Der Volkswirt lehrt an der FOM Hochschule in Köln sowie an der Universität Freiburg. Er sagt, dass beim Thema Arbeitsanreiz der Transferentzug „eine klare Schwachstelle“ sei. „Packt man das an, dann könne der Staat Milliarden sparen.“ Und: Es gibt mehr dringend benötigte Arbeitskräfte. Eine Win-win-Situation also.