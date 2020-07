Streit ums Tempolimit Freiheit endet nicht bei Tempo 130

Man müsste dann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass sich der Deutsche Verkehrssicherheitsrat im Mai festgelegt hat. Nach langen Diskussionen und Expertenanhörungen steht nun erstmals eine klare Position: maximal 130 km/h auf allen Autobahnen. Sogar der ADAC sperrt sich nicht mehr grundsätzlich dagegen.



Wenn Robert Habeck also sagt, eine Regierung unter Beteiligung der Grünen würde sofort ein Tempolimit einführen, verspricht er nur, was sich die Mehrheit der Deutschen sowieso wünscht – im Wissen, dass von der Autofahrerlobby wenig Widerstand käme. Eigentlich eine ziemlich belanglos-erwartbare Aussage.



Hier empfiehlt sich ein kleiner Einschub. Als Hauptstadtjournalist steht man nämlich inzwischen unter Generalverdacht, mit Robert Habeck allzu freundlich umzugehen. Deshalb zu dessen Kalkül: Er wird wohl gewusst haben, dass die Grünen bei diesem Thema von den Reflexen der anderen profitieren. Dass die Sommerpause den idealen Nährboden für solche Evergreens bietet, die Wehrpflichtdiskussion war ja gerade wieder eingeschlafen. Und dass er so die perfekte Nebelkerze zündete, als sein Parteifreund Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg gerade in Erklärungsnot geriert, warum eventuelle Migrationsgeschichten der Krawall-Täter von Stuttgart von Belang sein sollten. Alles ziemlich durchschaubar.