Streit unter Ökonomen Ifo warnt vor Vermögensteuer – das DIW widerspricht prompt

„Ich halte die Studie vom Ifo für unvollständig und damit die Schlussfolgerungen für falsch“, sagte deren Präsident Marcel Fratzscher zu Reuters. Die entscheidende Frage sei, was der Staat mit den Steuereinnahmen mache. In den kommenden Jahren werde er viel Geld für Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, digitale Transformation, Bildung und Innovation benötigen. „Somit wird eine Vermögensteuer, die in solche Zukunftsinvestitionen fließt, viele gute neue Arbeitsplätze schaffen, das Wachstum erhöhen und langfristig den Wohlstand sichern“, sagte Fratzscher. Tatsache sei zudem, dass kaum ein Land in der Welt Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuere als Deutschland. „Das ist nicht nur ein Problem der Gerechtigkeit, sondern auch ein ökonomisches Problem, da Arbeit sich immer weniger lohnt“, sagte der DIW-Chef.