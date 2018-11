Streitgespräch über ländliche Regionen Lohnt sich der Strukturwandel überhaupt?

Also stößt das Recht auf Heimat an ökonomische Grenzen?

Herntier: Selbstverständlich sollte man seinen Bürgern und Wählern genau erklären, was geht und was nicht. Ich möchte nur, dass alle eine Wahl haben. Und ich erzähle Ihnen mal was: Wir haben einige Rückkehrer – wie die schwärmen! Sicherheit, viel Platz in der Natur, günstige Preise – und menschliche Nähe.