Strengere Prüfung: Firmenkäufer aus China halten sich stärker zurück

Deutschland hat aus dem gleichen Grund schon die Kontrollen von Übernahmen vor allem aus China verschärft. Sind die EU-Regeln noch strenger?

Der EU-Rahmen für nationale Investitions-Screenings geht in die gleiche Richtung. Die Prüfung von Übernahmen bleibt in der Verantwortung des Mitgliedstaats, in dem das Target sitzt, also das Unternehmen, das ein ausländischer Investor kaufen will. Die EU will aber Sicherheitserkenntnisse und Bedenken anderer EU-Mitgliedstaaten und der EU in das Verfahren einbeziehen sowie insbesondere dann mitreden, wenn die Zielunternehmen Fördergelder der Union erhalten oder wenn Infrastrukturen oder Technologien betroffen sind, die durch EU-Programme koordiniert werden und von besonderem Unionsinteresse sind.