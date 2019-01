 Strohfeuer oder Konjunkturprogramm?: Was aus der Abwrackprämie wurde

So unterscheidet sich die „überregionale Prämie“ von den Konditionen in den 14 besonders belasteten Städten. Auch bei den Fahrzeugen, die in Zahlung genommen oder verschrottet werden, hat jeder Hersteller eine andere Regelung. Der ADAC spricht von einem „Prämienchaos“.



Verbraucherschützerin Marion Jungbluth kritisiert, die Kunden könnten nicht sicher sein, dass die Rabatte über die ohnehin gewährten Nachlässe bei einem Neuwagenkauf hinausgehen. „Die Gefahr ist im Moment, dass der Verbraucher gezwungen wird, sich ein neues Auto zu kaufen.“ Denn in Städten, in denen Fahrverbote drohen, haben die Besitzer älterer Diesel kaum eine Wahl.



Und ob die CO2-Bilanz der laufenden Dieselrabatte am Ende positiv ausfallen wird, ist zumindest fraglich. Denn während die Abwrackprämie noch die Nachfrage nach kleineren Autos getrieben habe, sei das heute nicht zu erwarten, so Jungbluth: Denn Trend gehe klar in Richtung SUVs – und die sparsameren Diesel würden mit Hilfe der Rabatte voraussichtlich eher durch Benziner ersetzt.