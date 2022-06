Strom- und Gasmärkte integrieren Wie die Ukraine Deutschlands Energieversorgung unterstützen kann

Denn im Bereich der Dekarbonisierung bewegt sich die Ukraine in einer anderen Logik als Deutschland. Trotz der Entwicklung der erneuerbaren Energien, die in der Ukraine bis 2030 25 Prozent des gesamten Mix erreichen sollen, ist die Kernenergie der zentrale Bestandteil der kohlenstofffreien Energieerzeugung. Sie macht mehr als 50 Prozent des Stroms aus. Damit kann die Ukraine, die seit dem 16. März ihr Energienetz mit dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber synchronisiert hat, zum Outsourcer von Strom für Deutschland werden. Dadurch entsteht eine Art Versicherungspolster in Zeiten witterungsbedingt rückläufiger Erzeugung aus Solar- und Windkraftanlagen.



Darüber hinaus können die Ukraine und Deutschland von einem Energiesystem profitieren, das sich in unterschiedlichen Zeit- und Klimazonen befindet. Der Zeitunterschied zwischen Kiew und Berlin beträgt eine Stunde, womit sich auch die Stromverbrauchsspitzen der beiden Länder um eine Stunde unterscheiden. Dies erhöht die Liquidität des Marktes und ermöglicht es Deutschland, ukrainischen Strom billiger einzukaufen, wenn die Nachfrage nach ihm zurückgeht oder es einen erheblichen Überschuss an grüner Erzeugung gibt. Die Ukraine wiederum kann deutsche Windenergie in Überschusszeiten kaufen.