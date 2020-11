Strom- und Gasnetze Regierung will Netzentgelte kürzen – Verdi und Betriebsräte protestieren

Bei den Betroffenen stößt diese Anpassung auf erheblichen Widerstand. Der verringerte Zinssatz werde sich „negativ auf Investitionen in Netze und die Beschäftigten in der Energiewirtschaft auswirken“ heißt es in einem Brief, den die Gewerkschaft Verdi sowie die Betriebsratsvorsitzenden von 40 Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerken an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), die Bundesnetzagentur und die energiepolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen geschrieben haben.