Strompreis Grüne fordern mehr Investitionen für die Wirtschaft

31. August 2023 | Quelle: dpa

Um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, halten die Grünen unter anderem auch einen staatlich vergünstigten Brückenstrompreis für die Industrie für nötig. Bild: Bild: dpa

Mit einem subventioniertem Industriestrompreis und mehr Investitionen wollen die Grünen die Wirtschaft ankurbeln. „Wir wollen Deutschland als modernen Standort wieder auf Wachstumskurs bringen”, heißt es in einem knapp sechsseitigen Papier mit dem Titel „Wohlstand sichern: Eine dynamische Wirtschaft für eine gerechte Gesellschaft”, das der Bundesvorstand am Donnerstag bei einem Treffen in Nürnberg beschloss. „Das schafft die Grundlage für Wohlstand, Gerechtigkeit und soziale Teilhabe.”