In einer anderen aktuellen Studie hatten kürzlich fast 17 Prozent der befragten Schülerinnen und Schülern angegeben, sich meistens oder immer einsam zu fühlen. Doch wie können Eltern ihren Kindern helfen, Freundinnen und Freunde zu finden? Die Ortskrankenkassen etwa gaben in einer Zusammenstellung eine Reihe von Tipps. So könnten Eltern Orte finden, an denen das Kind und die Freunde ungestört sein können. Sie könnten den Kindern vermitteln, dass sie die Freunde auch mögen - oder selbst mit gutem Beispiel vorangehen und sich mit Menschen umgeben, die ihnen wichtig sind.