Studie des Umweltbundesamtes Tempolimit schützt das Klima stärker als gedacht – aber nicht überall

Neben dem Tempolimit von 120 auf den Autobahnen erachten die Studienautoren der Universität Stuttgart 80 Kilometer pro Stunde auf Landstraßen als sinnvoll. „Wir haben in Deutschland ein dichtes Straßennetz, da würde es eine Verlagerung von den Autobahnen auf die Landstraßen geben“, erläutert Markus Friedrich, Professor am Institut für Straßen und Verkehrswesen an der Universität Stuttgart und Studienautor. Diese wären dann der kürzere Weg. „Die Menschen sollen aber auf der Autobahn bleiben, deswegen ist es sinnvoll, auch in untergeordneten Straßennetzen Maßnahmen zu ergreifen“, so der Experte.