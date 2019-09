Studie: Deutsche Wirtschaft wird familienfreundlicher

In Zeiten des Fachkräftemangels achten einer Studie zufolge immer mehr Firmen in Deutschland auf ein familienfreundliches Arbeitsumfeld. Damit habe sich auch die Lage der Beschäftigten in den vergangenen Jahren verbessert, ging aus einer vom Bundesfamilienministerium geförderten Analyse des IW-Instituts am Dienstag hervor.