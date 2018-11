Studie Die Marktmacht weniger Firmen bringt vielen Beschäftigten Nachteile

Wo trifft man diese Firmen an? Der Stiftung zufolge hierzulande vor allem in der Dienstleistungsbranche, es sind Logistik-Konzerne, Großhändler, Digitalfirmen, private Krankenhausgruppen oder auch große Discounter, Kaffeehaus- oder Gastronomieketten. Firmennamen will man in Gütersloh nicht nennen.