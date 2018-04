Studie: Digitalisierung könnte 1,5 Millionen Jobs kosten

BerlinIn einer bis 2035 voll digitalisierten Arbeitswelt könnten in Deutschland fast 1,5 Millionen Jobs verloren gehen. Ähnlich viele Arbeitsplätze würden einer am Dienstag veröffentlichten Studie zufolge aber neu entstehen. Unter dem Strich habe die Digitalisierung mit einem Verlust von etwa 60.000 Arbeitsplätzen insgesamt „kaum Auswirkungen auf das Gesamtniveau der Beschäftigung“, heißt es in der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Aber in einzelnen Branchen und Berufen sowie bei den Anforderungen gebe es erhebliche Verschiebungen.