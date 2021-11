Studie: Fachkräftemangel laut Bertelsmann Stiftung stärker als angenommen

Am häufigsten führen die Unternehmen sprachliche Barrieren, die schwierige Einschätzung ausländischer Qualifikationen sowie falsche Vorstellungen der Bewerber an. Deutschland sollte die Möglichkeiten des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes von 2020 noch besser nutzen, mahnte Mayer. Man müsse sich viel gezielter um ausländische Fachkräfte mit mittlerer Qualifikation für Branchen bemühen, in denen der Mangel besonders groß sei.