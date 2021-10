Studie G20-Länder müssen Emissionen eindämmen – oder auf Wirtschaftsleistung verzichten

Hitzewellen könnten in Deutschland zwischen 2036 und 2065 etwa 14 mal häufiger auftreten als heute, heißt es in dem Bericht weiter. Dürren in der Landwirtschaft dürften um 74 Prozent steigen. Ost- und Mitteldeutschland könnten am stärksten betroffen werden. „Eine drastische Reduktion der CO2-Emissionen würde viele dieser Entwicklungen abschwächen“, hieß es weiter.