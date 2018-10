Studie Hohe Steuern bremsen Innovationen

Ohnehin scheint Kalifornien eine Ausnahme zu sein. Dort konnten die Forscher einen geringeren Einfluss der Steuerbelastung auf die Innovationsaktivitäten der Unternehmen feststellen. Daraus folgern sie, dass in überdurchschnittlich innovativen Regionen der Effekt von Steuern nicht so wichtig ist. „Ein Staat, in dem sich Unternehmen aus einer Branche konzentrieren“, wie etwa im kalifornischen Silicon Valley, „zieht trotz desselben Steuerniveaus mehr Forschende an als ein Staat, in dem weniger Firmen im Ballungsraum vertreten sind“, heißt es in dem Papier.