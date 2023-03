„Die Kita ist der erste wichtige Bildungsort außerhalb der Familie”, betonte BiB-Direktorin Katharina Spieß. Nach wie vor seien in der Kita in den Gruppen für die Unter-Dreijährigen aber diejenigen unterrepräsentiert, die davon besonders profitieren könnten. „Und dies, obwohl beispielsweise Eltern mit Migrationshintergrund vielfach einen Kita-Besuch wünschen”, erläuterte Spieß. „Dadurch können in den ersten Lebensjahren viele Kinder ihre Bildungspotenziale nicht entfalten.”