Studie: Mindestlohn fördert Schwarzarbeit

Das Sozioökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von 2012 liefert die aktuellsten umfassenden Daten zu Verdiensten von Angestellten in verschiedenen Branchen in Deutschland. Demnach verdienten unter den Erntehelfern und Forstwirtschaftsangestellten im Jahr 2011 knapp 55 Prozent der Beschäftigten unter 8,50 Euro pro Stunde. Mittlerweile gilt für die 750.000 Angestellten ein Mindestlohn von 7,20 Euro in Ost- und von 7,40 Euro in Westdeutschland - die Branche tastet sich schrittweise an den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro heran.

Bild: AP