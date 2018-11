Studie Nur wenige Frauen in Rundfunk-Chefetagen

Im Rundfunkjournalismus sind Frauen längst nichts Ungewöhnliches mehr, aber in den Chefetagen haben meist Männer das Sagen. Das ist das Ergebnis der neuen „Studie zur Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen“ des Vereins ProQuote. Bei den Rundfunksendern sei etwa die Hälfte der Belegschaft weiblich, beim journalistischen Nachwuchs seien Frauen sogar deutlich in der Mehrheit, heißt es in der Studie, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Dagegen sei ihr Anteil in den oberen Führungsetagen und in herausragenden journalistischen Positionen mit Abstand niedriger.