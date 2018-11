Studie Nur wenige Frauen in Rundfunk-Chefetagen

ZDF-Chefredakteur Peter Frey wies darauf hin, dass Aufstieg immer auch mit Mobilität und Flexibilität zu tun habe. „Und an der Stelle kommen wir auch zu Problemen, von denen Frauen offenbar mehr betroffen sind als Männer. I hate to say it, dass ich immer wieder in die Situation komme, dass Frauen, denen ich bestimmte Führungspositionen anbiete, sagen: Es geht nicht, mein Mann zieht nicht mit, die Kinder sind in der zwölften Klasse.“ Das begegne ihm bei Frauen öfter als bei Männern. Wie das kommt? Das liege nicht zuletzt daran, dass begleitende Partner weniger bereit seien, Zugeständnisse zu machen als begleitende Partnerinnen, sagte Frey.