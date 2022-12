Studie Ukrainische Flüchtlinge fühlen sich meist willkommen

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Viele ukrainische Geflüchtete in Deutschland wollen Deutsch lernen. Bild: Bild: dpa

Mehr als jeder dritte Kriegsflüchtling aus der Ukraine möchte entweder für immer oder zumindest für mehrere Jahre in Deutschland bleiben. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden. Von den mehr als 11.000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die daran teilgenommen haben, äußerten 26 Prozent die Absicht, für immer in Deutschland leben zu wollen. Elf Prozent der Kriegsflüchtlinge wollen demnach mehrere Jahre bleiben.