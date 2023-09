Studie Viele Teilzeit-Lehrkräfte würden unter Umständen aufstocken

20. September 2023 | Quelle: dpa

In der aktuellen Ausgabe des Deutschen Schulbarometers beklagen die Lehrkräfte nach wie vor die hohe Arbeitsbelastung und den massiven Lehrkräftemangel. Bild: Bild: dpa

Viele Lehrkräfte in Teilzeit könnten sich nach einer neuen Umfrage durchaus vorstellen, ihre Arbeitszeit angesichts des grassierenden Lehrermangels aufzustocken. Allerdings knüpfen sie diese Bereitschaft an Bedingungen, die das derzeitige System so nicht erfüllt, wie aus dem sogenannten Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung hervorgeht.