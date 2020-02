Studie zerpflückt duales System Ende der PKV würde Milliarden sparen

Es ist eine der Gretchenfragen in Deutschland: Wie hast du’s mit der Krankenversicherung? Oder, genauer noch, mit der PKV? An ihr scheiden sich die Geister. Wer sich privatversichert, dem winken eine Reihe an Vorteilen, von schnelleren Terminen über Einzel- oder zumindest Doppelzimmer bis hin zur Chefarztbehandlung. Auf der anderen Seite wird die PKV gerade für Senioren oft zur finanziellen Belastung. Und Egalitaristen halten das duale System aus GKV und PKV, also gesetzlicher und privater Versicherung, generell für ungerecht.