Studie zu Plastikmüll: Die Plastiktüte hat in Deutschland fast ausgedient

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Bewegung“, sagte dvi-Vorstandschef Thomas Reiner am Donnerstag in Berlin. Zumindest in der Befragung sieht sich eine Mehrheit der Bürger selbst in der Pflicht. 57,9 Prozent plädieren für mehr Eigenverantwortung und Engagement des Einzelnen, wenn es darum geht, Verpackungsabfälle in der Natur zu vermeiden.