Studie zum „World Cleanup Day“ Diese Länder sind die größten Müllsünder

Der Index zeigt, dass es nicht genügt, Mitglied der OECD zu sein, um eine angemessene Abfallwirtschaft betreiben zu können. Und dass es Länder wie die Türkei oder Mexiko gibt, die einen Tag zum Müllsammeln deutlich nötiger haben als andere. Gut also, dass es am Wochenende wieder so weit ist.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Müllsünder der OECD anhand der Abfallwirtschaft. Die Entsorgung auf der Deponie, die illegale Entsorgung und der sonstige, unentdeckte Abfall wurden von Sensoneo als (extrem) umweltbelastend bewertet. Recycling und Verbrennung hingegen als (relativ) umweltschonend. Alle Angaben sind als Menge pro Einwohner im Jahr in Kilogramm zu verstehen. Ein höherer Rang bedeutet ein besseres Abfallmanagement.