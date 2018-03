Studie zur Arbeit 4.0: Roboter könnten jeden vierten Job übernehmen

Potenzial für den Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Technik gibt es quer durch alle Branchen und Qualifikationsniveaus. Vor allem bei Helferberufen ist die Automatisierung in den zurückliegenden Jahren weiter vorangeschritten. Konnten in diesem Segment 2013 noch 46 Prozent der Tätigkeiten theoretisch auch von Computern erledigt werden, so waren es 2016 schon 58 Prozent. In Fachkraftberufen sind 54 Prozent der Tätigkeiten betroffen, bei Spezialisten mit Meistertitel oder Bachelor-Abschluss 40 Prozent und bei Experten mit mindestens vierjährigem abgeschlossenen Hochschulstudium immerhin noch 24 Prozent.