Studie zur Arbeitszeit: Hubertus Heils Gesetz zur Brückenteilzeit könnte sich als Placebo entpuppen

Doch nun gießt das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Wasser in den Wein. So, wie das Gesetz derzeit geplant ist, könnte es an den Wünschen vieler Beschäftigter vorbeigehen, schreibt die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) in einem aktuellen Report.