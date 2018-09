Studie zur Energieversorgung Klimaziele sind nicht zu schaffen

Auch Deutschland, das sich mit seiner Energiewende als internationaler Vorreiter des Klimaschutzes betrachtet, wird seine nationalen Einsparungsziele im Rahmen der Europäischen Union nicht erreichen. Der Grund dafür sind nach einer aktuellen Studie der Denkfabrik Agora hohe Auto-Emissionen und geringe Fortschritte beim Heizen, die dazu führen, dass in Deutschland bis 2020 rund 93 Millionen Tonnen CO2 zu viel in die Luft gelangen. Wie die WirtschaftsWoche aus Regierungskreisen erfuhr, muss die Bundesregierung wohl bis zu zwei Milliarden Euro für Zertifikate an andere EU-Länder zahlen müssen. Anders als Berlin halten Regierungen in Osteuropa ihre Zusagen an die EU zum Klimaschutz bis 2020 ein. Laut EU liegen diese Länder um bis zu ein Viertel unter ihren nationalen Vorgaben. Steuert Berlin nicht um, würden die Risiken im Bundesetat bis 2030 noch mal drastisch steigen. „Uns wäre es lieber, das Geld in Klimaschutz und die Modernisierung der Infrastruktur bei uns zu investieren“, sagte dazu ein Sprecher von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).