Studie zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands „Nichts ist gefährlicher als der Erfolg von gestern“

Nur die Chemie- und Pharmaindustrie rückt in die Nähe des Prädikats „Gut aufgestellt“ (siehe Grafik). Am weitesten davon entfernt ist neben dem öffentlichen Sektor die Automobilbranche. „Deutsche Ingenieure haben das Auto immer weiter technisch optimiert, für mehr Komfort und Sicherheit gesorgt, aber künftig werden alle Angebote drum herum immer wichtiger für das Auto“, so Richter. „Bei diesem Trend sind die deutschen Anbieter noch nicht Weltspitze.“