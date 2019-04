Studium ohne Abitur Die Illusion der Akademisierung

Auch der Allzeitrekord der gesamten Studierendenzahl in Deutschland in diesem Wintersemester – 2,9 Millionen laut Statistischem Bundesamt – ist nicht unbedingt ein Grund zur Freude über deutsche Bildungspolitik. Denn diese Zahl ist natürlich auch der Grund für die bedrohliche Krise der beruflichen Bildung, die für tausende Unternehmen, nicht nur Handwerksbetriebe, zu einem akuten Problem wird. Laut einer Umfrage findet in Berlin jedes zweite Unternehmen nicht genug Bewerber in Lehrberufen. Der DIHK schätzt aus hochgerechneten Antworten in der Befragung, dass insgesamt rund 1,6 Millionen Stellen in Deutschland längerfristig nicht besetzt werden können.