Stuttgart führt mit 44.901 Euro So unterschiedlich verdienen die Deutschen in den Landeshauptstädten

Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort hat sich im Berichtsjahr 2018 in allen Landeshauptstädten positiv entwickelt. Mit einer Veränderung von jeweils 3,4 Prozent zum Vorjahr fiel die Zunahme in Berlin, Potsdam und Mainz am größten aus. Die Zunahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort war im Vergleich etwas geringer. Auf 100 Einwohner kommen in Stuttgart 69 Beschäftigte (am Arbeitsort). In Berlin liegt der entsprechende Vergleichswert bei 40 Beschäftigten.



Alle Landeshauptstädte sind Pendlerstädte. Die meisten Einpendler hat Saarbrücken mit 64,1 Prozent, gefolgt von Mainz mit 60,6 Prozent und Stuttgart mit 59,5 Prozent, die wenigsten Berlin mit 21,3 Prozent.



In 15 der 16 Landeshauptstädte fiel der Zahl, der Arbeitslosen 2018 geringer aus als 2017. Einzig Potsdam meldete zum Stichtag am 31.12.2018 30 Arbeitslose mehr, was einen Anstieg um 0,6 Prozent bedeutet. Einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen von mehr als zehn Prozent konnten Erfurt, Kiel und Saarbrücken vermelden.



