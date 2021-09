Subventionen Eine Symphonie aus Kultur und Wirtschaft

Auftritt Benedikt Stampa. Stampa stürmt zur Tür herein, streckt einem den Ellenbogen entgegen, faltet seinen zwei Meter langen Körper in einen Sessel, nimmt die Maske ab und knöpft sein Sakko auf. Er streckt sich: die übliche Mattheit nach einer Mahlzeit. Er komme gerade vom Mittagessen mit einem Förderer, sagt er entschuldigend, in einem guten französischen Restaurant. Mit Geldgebern am Tisch zu sitzen, gehört zu Stampas Arbeitsalltag. Seit 2019 leitet der Intendant gemeinsam mit Geschäftsführerin Ursula Koners das Festspielhaus Baden-Baden. Es ist mit 2500 Plätzen das größte deutsche Opernhaus – und eine Ausnahme noch dazu: Der Spielbetrieb wird privat finanziert und kostet kein Steuergeld.