Subventionen für den Verkehr: Das klimaschädliche Ausgabenproblem des Finanzministers

Mögliche Ansätze sind aus Sicht der Wirtschaftsweisen die Abschaffung der Steuervergünstigungen für Kerosin und für internationale Flüge, an die Steuervergünstigung für Diesel und die steuerliche Begünstigung privat genutzter Dienstwagen gegenüber Privatwagen. Auch die Entfernungspauschale, die Pendlerpauschale, werde vom Sachverständigenrat unter Klimaaspekten kritisch gesehen, so dessen Vorsitzende.



Der Präsident des Umweltbundesamt, Dirk Messner, sieht die umweltschädlichen Subventionen, die etwa für Autos und Flugverkehr gezahlt werden, als großen Hebel, wie er bei der Vorstellung der vorläufigen Bilanz klimaschädlicher Emissionen für 2022 diese Woche sagte. Bei der Vorstellung der Bilanz in Berlin zeigte sich der Chef der obersten Umweltbehörde ungeduldig: „Ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum wir in einer Situation, wo uns Finanzmittel fehlen und wir unsere Klimaziele verfehlen, Subventionen für Diesel oder den Flugverkehr zahlen.“