 Subventionen: Leibniz-Institut stellt sich gegen Fördermittel für Ostdeutschland

„Wir sollten aufhören, dort auf Teufel komm raus Arbeitsplätze zu erhalten“, empfahl Gropp mit Blick auf das Land. Fördergeld solle künftig vor allem in Städte und in besonders produktive Unternehmen fließen, befand das Institut. „Dieses Bestehen auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland hat in die Irre geführt“, sagte Gropp.