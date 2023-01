Insgesamt müsse ein Umdenken in der Drogenpolitik her, machte der Beauftragte der Regierung deutlich. „Wir müssen an die Großbaustellen ran - Alkohol, Tabak und Glücksspiel.” Kaum ein europäisches Land habe einen so liberalen Umgang mit diesen legalen Angeboten. Wirksame Maßnahmen gegen problematischen Konsum seien regelmäßig ausgebremst worden. „Profit war wichtiger als der Gesundheitsschutz.” Die Politik habe auch lange darauf vertraut, Probleme mit Cannabis oder Heroin im wesentlichen mit Verboten zu lösen. Und dem Motto: „Wer sich nicht an unsere Spielregeln hält, der ist selbst schuld, wenn es schief geht.”