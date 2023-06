Denn kommendes Jahr stehen in vielen Regionen Kommunalwahlen an, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern wie in Sachsen und in Sachsen-Anhalt werden in vielen Städten und Gemeinden Bürgermeister gewählt. In Thüringen gelten die Kommunalwahlen als Domäne der CDU, bei der sie in der Vergangenheit meist als klarer Sieger hervorging. Doch die AfD will den Christdemokraten das Wasser abgraben. „Wir wollen stärkste Kraft werden bei der Kommunalwahl”, sagt Höcke.